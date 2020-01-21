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Білорусь зняла заборону на експорт нафтопродуктів

Новини » Економіка     21.01.2020 - 15:27
Білорусь зняла заборону на експорт нафтопродуктів
Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Заборона діяла з початку року після відмови Росії постачати нафту в Білорусь

Заборону на експорт нафтопродуктів з території Білорусі в інші країни скасовано. Про це повідомив голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає видання БЕЛТА.

При цьому Рибаков назвав заборону на експорт нафтопродуктів "призупиненням".

"Це був невеликий період призупинення. Призупинення скасоване. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які виписувались нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною", - сказав він.

На думку Рибакова, найбільш бажаними ринками є ринки найближчих країн.

"Подальша реалізація - через порти, на далекий периметр - буде вже виходити з кон'юнктури того ринку, на який ми будемо поставляти. І взагалі з кон'юнктури світових цін на нафтопродукти. Але найбільш ефективні ринки - це національний і найближчі. На них і будемо в першу чергу орієнтуватися", - сказав він.

Нагадаємо, на початку січня 2020 року Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів через припинення поставок російської нафти в країну. При цьому в "Белнефтехим" зазначили, що мова йде про тимчасове призупинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти на нафтопереробні заводи Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 січня заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати з України. За його словами, ще 30-40% буде закуповуватися на території Росії, а близько 30% - через країни Балтії.

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