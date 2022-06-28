Беларусь решила выплачивать долги по евробондам белорусскими рублями

"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - сказали в пресс-службе правительства.

Сообщается, что такое постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

В правительстве отметили, что решение является вынужденной мерой. Это связано с невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полные и своевременные перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

Пресс-служба сообщает, что это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, котоые были перечислены Министерством финансов Беларуси в феврале 2022 года.