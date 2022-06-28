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Беларусь решила выплачивать долги по евробондам белорусскими рублями

Фото: Беларусь решила выплачивать долги по евробондам белорусскими рублями (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте - белорусских рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа", - сказали в пресс-службе правительства.

Сообщается, что такое постановление приняли Совет Министров и Национальный банк.

В правительстве отметили, что решение является вынужденной мерой. Это связано с невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полные и своевременные перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

Пресс-служба сообщает, что это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, котоые были перечислены Министерством финансов Беларуси в феврале 2022 года.

Напомним, Moody's объявило о дефолте России по евробондам.

Ранее РФ предложила держателям еврооблигаций заплатить в рублях.

В марте Россия заявила, что выплатила проценты в долларах и евро по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах.

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