Білорусь вирішила виплачувати борги за євробондами білоруськими рублями

"Виконання боргових зобов'язань за державними цінними паперами, розміщеними на зовнішніх фінансових ринках, буде проводитися в білоруських рублях за курсом Національного банку на дату платежу", - сказали в прес-службі уряду.

Повідомляється, що таку постанову прийняли Рада міністрів і Національний банк.

В уряді зазначили, що рішення є вимушеним заходом. Це пов'язано з неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повні і своєчасні перерахування коштів всім власникам єврооблігацій.

Прес-служба повідомляє, що це підтверджують факти неотримання окремими власниками купонного доходу за єврооблігаціями, які були перераховані Міністерством фінансів Білорусі в лютому 2022 року.