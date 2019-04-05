ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь вирішила підняти тариф на транзит для російської нафти

Новини » Енергетика    05.04.2019 - 14:47
Білорусь вирішила підняти тариф на транзит для російської нафти
Ілюстративне фото (facebook.com/vladtime)

Підвищити тариф на прокачування по ділянці нафтопроводу "Дружба" Білорусь має намір з 1 травня

Білорусь повідомила російську компанію "Транснефть", що планує підвищити тарифи на транзит нафти на 23%. Про це повідомив президент компанії Микола Токарєв, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що пропозиція збільшити тариф на прокачування через трубопровід "Дружба" - звичайна процедура.

"У нас є методика, узгоджується тариф, і зараз майданчик переговорів про це буде в уряді... Підвищення на 23% - це переговорна позиція Мінська", - зазначив він.

Підвищити тариф на прокачування по своїй ділянці нафтопроводу "Дружба" Білорусь має намір з 1 травня. У Білорусі таким чином хочуть поліпшити екологію за рахунок трубопровідного транспорту.

При цьому в РФ заявили, що пропозиція - "досить спірна" і буде приводом для переговорів.

Додамо, що між РФ і Білоруссю з 2010 року діє угода, яка регулює тарифи на послуги з транзиту нафти по магістральних трубопроводах у Білорусь. Угода припускає плановий і позаплановий перегляд тарифів.

Нагадаємо, 21 березня вступили в силу розширені санкції проти Росії. Санкції були введені відносно ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі проти "Роснефти".

Кремль втручався у вибори в Німеччині, - розслідування США припинять купувати ракетні двигуни в РФ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Російська ФедераціяБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся