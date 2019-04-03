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В США изменили законопроект о санкциях против России

Новости » Политика    03.04.2019 - 14:55
В США изменили законопроект о санкциях против России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Уже новый законопроект предусматривает санкции для банковской, энергетической и оборонной отраслей

Группа сенаторов США 3 апреля представят Конгрессу новую версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы. Об этом сообщают источники Reuters.

Ранее в законопроекте были санкции в виде блокировки активов в США и запрета на открытие корреспондентских счетов в США против трех или более российских финансовых институтов из списка: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк"; санкции в виде блокировки активов в США против двух или более компаний из списка: Газпром, "Роснефть", ЛУКОЙЛ. Также санкции в виде блокировки активов в США любой железнодорожной или горно-металлургической компании, а также любой аэрокосмической компании и авиакомпании, в которой правительству России принадлежит хотя бы 25%.

Уже новый законопроект также предусматривает санкции для банковской, энергетической и оборонной отраслей, а также санкции за покупку госдолга страны, допустившей вмешательство в выборы США. В новой версии, как и в прежней, говорится, что все эти санкции будут внесены только в том случае, если директор Национальной разведки США признает, что Россия вмешалась в какие-либо американские выборы. Для того, чтобы принять решение о том, имело место вмешательство или нет, установлен срок в 30 дней после выборов.

Напомним, сенаторы допускают введения новых санкций США против РФ по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США.

Отметим, представители Демократической партии в Конгрессе США выразили требование безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.

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