Беларусь развернула почти половину своей армии вдоль западных границ, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден развернуть практически половину своей армии из-за сложной ситуации на западных границах. По его словам, армия взяла под контроль границы с Литвой и Польшей.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость.

Напомним, Лукашенко не единожды заявлял об угрозе со стороны НАТО после того, как в стране вспыхнули масштабные протесты после выборов.

Кроме того, Россия подготовила резерв из силовиков и готова оказать помощь Лукашенко для урегулирования конфликта протестующими.

Добавим, что Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область.