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Білорусь розгорнула майже половину своєї армії вздовж західних кордонів, - Лукашенко

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений розгорнути практично половину своєї армії з-за складної ситуації на західних кордонах. За його словами, армія взяла під контроль кордону з Литвою і Польщею.

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Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західний кордон з Литвою і Польщею. І, як я часто кажу, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим погрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - заявив Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність.

Нагадаємо, Лукашенко неодноразово заявляв про загрозу з боку НАТО після того, як в країні спалахнули масштабні протести після виборів.

Крім того, Росія підготувала резерв з силовиків і готова надати допомогу Лукашенко для врегулювання конфлікту протестувальниками.

Додамо, що Лукашенко звинуватив Польщу у планах приєднати Гродненську область.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьармия