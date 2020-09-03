Білорусь розгорнула майже половину своєї армії вздовж західних кордонів, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений розгорнути практично половину своєї армії з-за складної ситуації на західних кордонах. За його словами, армія взяла під контроль кордону з Литвою і Польщею.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західний кордон з Литвою і Польщею. І, як я часто кажу, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим погрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - заявив Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність.

Нагадаємо, Лукашенко неодноразово заявляв про загрозу з боку НАТО після того, як в країні спалахнули масштабні протести після виборів.

Крім того, Росія підготувала резерв з силовиків і готова надати допомогу Лукашенко для врегулювання конфлікту протестувальниками.

Додамо, що Лукашенко звинуватив Польщу у планах приєднати Гродненську область.