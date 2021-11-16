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Беларусь разместит мигрантов в логистическом центре на границе с Польшей

Автор: Александр Мороз

Беларусь разместит сотни мигрантов, которые находятся на границе с Польшей, в своем логистическом центре на пункте пропуска "Брузги". В первую очередь туда направят женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал БЕЛТА.

Сообщается, что часть беженцев решила покинуть пункт пропуска. Их направляют в транспортно-логистический центр возле границы, где будут размещены мигранты.

По предварительной информации, там будет организована специальная площадка. Прежде всего, там разместят женщин и детей.

Напомним, сегодня на границе Польши и Беларуси произошло обострение, мигранты пытались попасть на польскую территорию и забрасывали силовиков камнями, палками и бутылками. В ответ их поливали из водометов.

Также сообщалось, что польский солдат получил серьезное ранение во время попытки прорыва.

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