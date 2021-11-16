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Польский солдат получил ранения во время очередного штурма мигрантов

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Польша, Вторник 16 ноября 2021 11:43
Польский солдат получил ранения во время очередного штурма мигрантов Фото: польский солдат получил ранение во время очередного штурма мигрантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 ноября при очередных попытках штурмовать границу Польши мигранты забросали польских военных камнями и палками. В результате один офицер получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на pap.pl.

Указано, что сегодня группа мигрантов из около 100 человек пыталась силой пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевне.

"Они ослепляли лазером наших военных, разбили окно в офицерской машине, бросая камни", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Польши.

После чего, возле города Черемча произошла вторая попытка "прорыва" границы с участием 50 мигрантов, во время которой был ранен польский солдат.

"Мигранты бросали ветки, камни, бревна. Один солдат получил удар по голове в результате попадания камня. Несмотря на то, что он был в шлеме его голова была порезана", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 ноября белорусские службы разрушали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли нелегально пробраться на территорию страны, но польская армия и пограничники смогли отразить атаку.

Добавим, вчера, 15 ноября группа мигрантов из нескольких сотен человек попыталась прорваться на территорию Польши.

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