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Беларусь ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

Новости » Политика     14.04.2020 - 11:08
Беларусь ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Стоимость "шенгена" для белорусов уменьшится с 80 до 35 евро

Беларусь завершила процесс ратификации соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что 14 апреля соответствующие законы были официально опубликованы на Национальном правовом портале, что свидетельствует об их подписании президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно соглашению стоимость шенгенской визы для белорусов снизиться с 80 до 35 евро. Кроме этого будет проще получать визы на длительный срок. При этом соглашение не влияет на выдачу "шенгена" для учебы или работы.

Кроме этого в рамках соглашения будет увеличен срок пребывания иностранцев в Беларуси с 90 до 180 дней.

Напомним, соглашение об упрощении выдачи виз ЕС и Беларусь подписали 8 января. Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора.

Ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз еще на один год продлил санкции против Беларуси и эмбарго на поставки оружия - до 28 февраля 2021 года.

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