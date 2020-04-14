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Білорусь ратифікувала угоду з ЄС про спрощення видачі віз

Новини » Політика     14.04.2020 - 11:08
Білорусь ратифікувала угоду з ЄС про спрощення видачі віз
Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Вартість "шенгену" для білорусів зменшиться з 80 до 35 євро

Білорусь завершила процес ратифікації угод з Європейським союзом про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу. Про це повідомляє БЕЛТА.

Повідомляється, що 14 квітня відповідні закони були офіційно опубліковані на Національному правовому порталі, що свідчить про їх підписання президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Згідно з угодою вартість шенгенської візи для білорусів знизитися з 80 до 35 євро. Крім цього буде простіше отримувати візи на тривалий термін. При цьому угода не впливає на видачу "шенгену" для навчання або роботи.

Крім цього у рамках угоди буде збільшено термін перебування іноземців в Білорусі з 90 до 180 днів.

Нагадаємо, угода про спрощення видачі віз ЄС і Білорусь підписали 8 січня. Візова угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз ще на один рік продовжив санкції проти Білорусі і ембарго на постачання зброї до 28 лютого 2021 року.

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