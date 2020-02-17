ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции против Беларуси

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Санкции против Беларуси продлили еще на год

Евросоюз еще на один год продлил санкции против Беларуси и эмбарго на поставки оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сообщается, что сегодня Евросоюз решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси еще на один год - до 28 февраля 2021 года. Данные меры включают эмбарго на поставки оружия и техники, а также заморозку активов и запрет на въезд для четырех человек, который обвиняют в причастности к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Также продлены ограничения на поставки биатлонного оборудования и другого спортивного оружия в Беларусь. Эти поставки подлежат предварительному разрешению в каждом конкретном случае.

Отметим, санкции против Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением упомянутых выше людей. В 2011 году были приняты дополнительные санкции в отношении людей, причастных к нарушению избирательных прав и прав человека. Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году.

В феврале 2016 года Евросоюз отменил санкции против 170 человек и четырех компаний, сохраняя при этом эмбарго на оружие и санкции в отношении четырех человек.

Напомним, ранее США ввели масштабные санкции против России. Санкции были введены против организаций из России, которые нарушили закон о нераспространении оружия массового уничтожения.