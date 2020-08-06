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Білорусь розгляне екстрадицію "вагнерівців" після офіційного запиту України

Україна, Четвер 06 серпня 2020 18:58
Білорусь розгляне екстрадицію "вагнерівців" після офіційного запиту України
Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Наразі українська сторона готує відповідні клопотання

Білорусь ухвалить рішення щодо екстрадиції затриманих під Мінськом бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" після отримання офіційного запиту від України. Наразі українська прокуратура не зверталася з офіційним клопотанням.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Сьогодні питання екстрадиції бойовиків український генпрокурор Ірина Венедіктова обговорила зі своїм білоруським колегою Олександром Конюком. Венедіктова повідомила Конюку про намір запитувати видачу 28 бойовиків, серед яких 9 українців.

Як зазначила Венедіктова, зараз орган досудового розслідування готує клопотання про екстрадицію бойовиків. Після отримання клопотань, Офіс генпрокурора направить відповідні запити до Генпрокуратури Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся з проханням до білоруського лідера Олександра Лукашенка видати Україні затриманих бойовиків "Вагнера", яких підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі. Росія виступає проти видачі бойовиків, адже вважає їх своїми громадянами.

Сьогодні Лукашенко запросив до Білорусі генпрокурорів України та Росії, щоб разом з ними вирішити питання екстрадиції бойовиків "Вагнера".

До цього Лукашенко заявляв, що готовий співпрацювати з Україною у питанні екстрадиції затриманих "вагнерівців".

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