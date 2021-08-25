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Беларусь не пускает польскую гумпомощь для мигрантов, застрявших на границе

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь отказывается пускать колонну с гуманитарной помощью для мигрантов. Она предназначалась для нелегалов, застрявших на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Мы защищаем свою границу. Но зная, что люди с той стороны могут нуждаться в поддержке, мы прислали помощь... На удивление для нас, есть полный отказ принимать поддержку Польши с гуманитарными целями", - сказал он.

Матеуш отметил, что Беларусь несет полную ответственность за людей, которые "оказались на границе с ведома белорусских властей и находятся с белорусской стороны".

Напомним, власти Польши приняли решение построить забор на границе с Беларусью из-за нелегалов.

Добавим, ранее в Польше заявили об усилении охраны на границе с Беларусью.

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