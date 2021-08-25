Білорусь не пускає польську гумдопомогу для мігрантів, які застрягли на кордоні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Білорусь відмовляється пускати колону з гуманітарною допомогою для мігрантів. Вона призначалася для нелегалів, які застрягли на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Ми захищаємо свій кордон. Але знаючи, що люди з того боку можуть потребувати підтримки, ми надіслали допомогу… На подив для нас, є повна відмова приймати підтримку Польщі з гуманітарними цілями", - сказав він.

Матеуш зазначив, що Білорусь несе повну відповідальність за людей, які "опинилися на кордоні з відома білоруської влади та перебувають з білоруського боку".