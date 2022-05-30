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Беларусь проведет "мобилизационные учения" вблизи украинской границы

Фото: военные Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной пройдут "мобилизационные учения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание БелТА.

Отмечается, что главной целью учений станет “повышение уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов”. Планируется повысить уровень военных знаний и практических навыков военнообязанных.

"Запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах, расположенных в Гомельской области", - заявляют в издании.

При этом в момент проведения учений будет ограничено движение по отдельным участкам Гомельской области, которые находятся возле объектов Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь ограничила доступ и приостановила выдачу пропусков в пограничную полосу на территории трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной.

Также мы писали, что Беларусь развернула вблизи украинской границы маневровую группу радиоэлектронной борьбы.

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