Білорусь проведе "мобілізаційні навчання" поблизу українського кордону

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Україною, пройдуть “мобілізаційні навчання”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання БелТА .

При цьому в момент проведення навчань буде обмежено рух окремими ділянками Гомельської області, що знаходяться біля об'єктів Збройних сил Білорусі.

"Заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, що розташовані в Гомельській області", - заявляють у виданні.

Наголошується, що головною метою навчань стане "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів". Планується покращити військові знаня та практичні навички військовозобов'язаних.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь обмежила доступ та призупинила видачу перепусток до прикордонної смуги на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

Також ми писали, що Білорусь розгорнула поблизу українського кордону маневрову групу радіоелектронної боротьби.

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