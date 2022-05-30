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Білорусь проведе "мобілізаційні навчання" поблизу українського кордону

Фото: військові Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Україною, пройдуть “мобілізаційні навчання”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання БелТА.

Наголошується, що головною метою навчань стане "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів". Планується покращити військові знаня та практичні навички військовозобов'язаних.

"Заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, що розташовані в Гомельській області", - заявляють у виданні.

При цьому в момент проведення навчань буде обмежено рух окремими ділянками Гомельської області, що знаходяться біля об'єктів Збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь обмежила доступ та призупинила видачу перепусток до прикордонної смуги на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

Також ми писали, що Білорусь розгорнула поблизу українського кордону маневрову групу радіоелектронної боротьби.

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БілорусьВійськові навчанняВійна Росії проти України