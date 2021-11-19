Беларусь просит Польшу возобновить железнодорожное сообщение в Кузнице

Власти Беларуси попросили Польшу возобновить железнодорожное сообщение на пограничном переходе "Кузница-Брузги". В Минске заявили, что на пункте пропуска больше нет мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Пограничной службы Польши .

Отмечается, что беларусские власти отреагировали на решение Польши закрыть грузовое железнодорожное сообщение в Кузнице. В своем обращении они просят возобновить движение на пограничном переходе "Кузница-Брузги".

Как отмечают польские пограничники, белорусская сторона заверила, что на пункте перехода больше нет иностранцев, которые могли бы представлять угрозу для правоохранителей Польши.