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Білорусь просить Польщу відновити залізничне сполучення в Кузьниці

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Варшава, П'ятниця 19 листопада 2021 17:05
Білорусь просить Польщу відновити залізничне сполучення в Кузьниці Фото: Білорусь просить Польщу відновити ж/д повідомлення (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Білорусі попросила Польщу відновити залізничне сполучення на прикордонному переході "Кузьниця"-Брузгі". У Мінську заявили, що на пункті пропуску більше немає мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що білоруська влада відреагувала на рішення Польщі закрити вантажне залізничне сполучення в кузні. У своєму зверненні вони просять відновити рух на прикордонному переході "Кузьниця"-Брузгі".

Як зазначають польські прикордонники, білоруська сторона запевнила, що на пункті переходу більше немає іноземців, які могли б становити загрозу для правоохоронців Польщі.

Нагадаємо, раніше Польща повідомила Білорусь про припинення з 21 листопада залізничного сполучення в Кузьниці.

Зазначимо, перші попередження Польщі щодо залізничного сполучення з Білоруссю прозвучали ще минулого тижня.

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