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Білорусь продовжила заборону на польоти біля України, загроза ударів залишається

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Білорусь, Четвер 07 липня 2022 15:53
Білорусь продовжила заборону на польоти біля України, загроза ударів залишається Загроза ракетних ударів з боку Білорусі залишається щонайменше до жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. На півдні країни, звідки відбуваються запуски ракет по Україні, продовжили обмеження для польотів цивільних літаків з 8 липня по 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Білорусь продовжила заборону на польоти біля України, загроза ударів залишається

"Дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжено згідно з NOTAMN O0547/22 з 8 липня по 7 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними групи моніторингу, обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження – не змінилася.

"Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок", - підкреслюють у "Беларускі Гаюн".

Там зазначають, що заборону на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджено 24 лютого з початком російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялось, Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

Раніше РБК-Україна зібрало основні факти про білоруську армію.

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