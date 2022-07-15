Беларусь продлила военные учения близи границ Украины

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлены по меньшей мере до 23 июля.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Белорусский Гаюн" в Telegram .

Военные учения будут проходить на белорусских полигонах:

Борисовский (227) до 23 июля;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23 июля;

Гожский (под Гродно) до 22 июля;

Брестский до 23 июля;

Репище (Осиповичи) до 22 июля;

Марьина Горка до 23 июля;

Лосвидо (под Витебском) до 23 июля;

Неман (под Березовкой) до 22 июля;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 22 июля;

Чепелево (под Слонимом) до 22 июля;

Доманово (под Ивацевичами) до 22 июля;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 22 июля;

Заслоновое (под Лепелем) до 23 июля.

При этом 17 июля будет выходной для всех полигонов, при этом на некоторых учения не будут проходить и 16 июля.

"Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продолжений составило 12 недель. Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям", - говорится в сообщении.