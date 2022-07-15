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Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України

Фото: Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено щонайменше до 23 липня.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Білоруський Гаюн" в Telegram.

Військові навчання проходитимуть на білоруських полігонах:

  • Борисовський (227) до 23 липня;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23 липня;
  • Гозький (під Гродно) до 22 липня;
  • Брестський до 23 липня;
  • Репище (Осиповичі) до 22 липня;
  • Мар'їна Гірка до 23 липня;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 23 липня;
  • Німан (під Березівкою) до 22 липня;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22 липня;
  • Чепелеве (під Слонімом) до 22 липня;
  • Доманово (під Івацевичами) до 22 липня;
  • Стрільбище під старими Дорогами до 22 липня;
  • Заслонове (під Лепелем) до 23 липня.

При цьому 17 липня буде вихідний для всіх полігонів, при цьому на деяких навчання не проходитимуть і 16 липня.

"Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, Білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що Захід готується "напасти" на Росію. Нібито через територію Білорусі та України.

Крім того, згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Разом з тим у Генштабі не бачать ударного угруповання на білорусько-українському кордоні, яке б загрожувало б наступом військ Білорусі найближчим часом.

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БілорусьВійськові навчання