Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною продовжено щонайменше до 23 липня.
Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Білоруський Гаюн" в Telegram.
Військові навчання проходитимуть на білоруських полігонах:
При цьому 17 липня буде вихідний для всіх полігонів, при цьому на деяких навчання не проходитимуть і 16 липня.
"Чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, Білоруська армія як і раніше не готова до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що Захід готується "напасти" на Росію. Нібито через територію Білорусі та України.
Крім того, згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.
Разом з тим у Генштабі не бачать ударного угруповання на білорусько-українському кордоні, яке б загрожувало б наступом військ Білорусі найближчим часом.