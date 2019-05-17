Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

Как отметили в пресс-службе, согласно новому графику прокачки, возобновление в сторону Украины запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Кроме того, не осуществляется и транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Польши.

В настоящее время Беларусь обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении ОАО "Мозырский НПЗ" в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки.

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

В настоящее время "Укртранснафта" освободила одну нитку нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода. Полная прокачка некондиционной нефти Urals с территории Украины в Венгрию и Словакию может занять от четырех до шести месяцев.

Вопрос о компенсации дополнительных затрат на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" был рассмотрен 14 мая в Братиславе.