Білорусь пригрозила Україні локальним конфліктом через "недружні відносини"
У Радбезі Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні. Та пригрозили можливим локальним конфліктом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
За словами державного секретаря білоруського Радбезу Олександра Вольфовича, Україна нібито "почала займати недружню позицію" стосовно Білорусі.
"Ми переважно приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві", - сказав Вольфович.
Він заявив, що Україна проводить військові навчання "практично на державному кордоні Білорусі" і все це відбувається нібито під виглядом "боротьби з нелегальною міграцією".
"Учення проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки... Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", - додав Вольфович.
Нагадаємо, вчора білоруські прикордонники пригрозили Україні "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону.
Додамо, Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі.
Зазначимо, українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.