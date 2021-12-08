ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь пригрозила Україні локальним конфліктом через "недружні відносини"

Новость на русском →
Мінськ, Середа 08 грудня 2021 14:00
Білорусь пригрозила Україні локальним конфліктом через "недружні відносини" Фото: Білорусь пригрозила Україні локальним конфліктом через "недружні відносини" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Радбезі Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні. Та пригрозили можливим локальним конфліктом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами державного секретаря білоруського Радбезу Олександра Вольфовича, Україна нібито "почала займати недружню позицію" стосовно Білорусі.

"Ми переважно приділяли увагу захисту західних рубежів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві", - сказав Вольфович.

Він заявив, що Україна проводить військові навчання "практично на державному кордоні Білорусі" і все це відбувається нібито під виглядом "боротьби з нелегальною міграцією".

"Учення проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки... Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", - додав Вольфович.

Нагадаємо, вчора білоруські прикордонники пригрозили Україні "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону.

Додамо, Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі.

Зазначимо, українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Білорусь Міграційна криза
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України