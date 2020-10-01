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Беларусь пригласила на форум "спикера парламента" Крыма, Украина выразила протест

Автор: РБК-Украина

В Беларуси в рамках Форума регионов выступил так называемый "спикер парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов. Украина выразила протест белорусской стороне.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что сегодня в МИД Украины пригласили представителя посольства Беларуси для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Константинова - представителя российской оккупационной администрации в Крыму.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.

Представитель посольства заверил, что официальная позиция Беларуси о территориальной целостности Украины не изменилась. На встрече обсудили недружественный инцидент с осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на границы. Украинский МИД пока не получал официальных разъяснений от Минска.

Напомним, в форуме регионов в Беларуси должна была принять участие Украина, планировался визит президента Владимира Зеленского. Но в связи с ухудшением отношений после выборов в Беларуси визит был отменен, как и форум с участием украинской стороны.

Ранее МИД Беларуси назвал недружественными высказывания официальных лиц правительства Украины относительно ситуации в стране, а также обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.

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