Білорусь запросила на форум "спікера парламенту" Криму, Україна висловила протест

У Білорусі в рамках Форуму регіонів виступив так званий "спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов. Україна висловила протест білоруській стороні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що сьогодні в МЗС України запросили представника посольства Білорусі для дачі пояснень у зв'язку з участю в VII Форумі регіонів Константинова - представника російської окупаційної адміністрації в Криму.

"Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Представник посольства запевнив, що офіційна позиція Білорусі щодо територіальної цілісності України не змінилася. На зустрічі обговорили недружній інцидент з оглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на кордоні. Український МЗС поки не отримував офіційних роз'яснень від Мінська.

Нагадаємо, у форумі регіонів в Білорусі мала прийняти участь Україна, планувався візит президента Володимира Зеленського. Але у зв'язку з погіршенням відносин після виборів у Білорусі візит було скасовано, як і форум з участю української сторони.

Раніше МЗС Білорусі назвав недружніми висловлювання офіційних осіб уряду України щодо ситуації в країні, а також звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи.