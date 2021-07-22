В Беларусь прибыл военный эшелон из России: что происходит
Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест (Беларусь). Там будет проходить подготовка совместному стратегическому учению "Запад-2021".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Минобороны Беларуси.
Так, воинский эшелон прибыл на железнодорожную станцию Полонка.
В РФ уточнили, что ближайшей задачей является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".
В Минобороны Беларуси уточнили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.
Фото: в Беларусь из России прибыл военный эшелон (mil.by)
Ранее Лукашенко заявил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение.
Напомним, Владимир Зеленский назвал угрозой для Украины "настоящее союзное государство" России и Беларуси.