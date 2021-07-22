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У Білорусь прибув військовий ешелон з Росії: що відбувається

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Четвер 22 липня 2021 10:08
У Білорусь прибув військовий ешелон з Росії: що відбувається Фото: в Білорусь з Росії прибув військовий ешелон (mil.by)
Автор: РБК-Україна

Перший військовий ешелон з військовослужбовцями і технікою з Росії прибув до Бреста (Білорусь). Там проходитиме підготовка спільного стратегічного навчання "Захід-2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міноборони Білорусі.

Так, військовий ешелон прибув на залізничну станцію Полонка.

У РФ уточнили, що найближчим завданням є "без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, убути в призначений район і приступити до обладнання польового табору".

У Міноборони Білорусі уточнили, що "гостей у погонах зустріли хлібом і сіллю", відбувалося це під звуки військового оркестру.

Фото: в Білорусь з Росії прибув військовий ешелон (mil.by)

Раніше Лукашенко заявив, що Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав загрозою для України "справжня союзна держава" Росії та Білорусі.

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