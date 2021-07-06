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Беларусь прекратила вещание двух украинских телеканалов: причина

Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси приостановили вещание двух украинских телеканалов UA и KVARTAL TV. Соответствующее решение было принято 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства информации Республики Беларусь.

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV",- говорится в заявлении.

Основанием для принятия решения стало "нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ".

По информации пресс-службы, в эфире украинских телепрограмм была обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание.

Напомним, что в Украине запретили ретрансляцию телеканала "Беларусь 24".

Причиной стала трансляция каналом запрещенного в Украине контента.

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