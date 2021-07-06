Білорусь припинила мовлення двох українських телеканалів: причина

У Білорусії призупинили мовлення двох українських телеканалів UA і KVARTAL TV. Відповідне рішення було прийнято 5 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інформації Республіки Білорусь.
"Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV", - йдеться у заяві.
Підставою для прийняття рішення стало "порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ".
За інформацією прес-служби, в ефірі українських телепрограм була виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення.
Нагадаємо, що в Україні заборонили ретрансляцію телеканалу "Беларусь 24".
Причиною стала трансляція каналом забороненого в Україні контенту.