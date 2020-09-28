ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь предложила помощь в диалоге между Арменией и Азербайджаном

Автор: РБК-Украина

В связи с конфликтом Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе свою помощь готова предложить Беларусь. При этом Минск призывает обе стороны прекратить огонь.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

В частности, Беларусь обеспокоена резкой эскалацией в Нагорном Карабахе.

"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению - прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", - говорится в заявлении.

Самые читаемые новости

Отметим, над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе с 1990-х годов работает Минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США. Также в состав группы входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха, а оккупации этого региона нужно положить конец.

Отметим, сегодня российский депутата Руслан Бальбек предложил сделать оккупированный Крым площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьАрменияАзербайджанНагорный Карабах