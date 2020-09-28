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Білорусь запропонувала допомогу в діалозі між Вірменією та Азербайджаном

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з конфліктом Вірменії та Азербайджану в Нагірному Карабасі свою допомогу готова запропонувати Білорусі. При цьому Мінськ закликає обидві сторони припинити вогонь.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Білорусі.

Зокрема, Білорусь стурбована різкою ескалацією в Нагірному Карабасі.

"Не тільки закликаємо, але й щиро просимо обох важливих для нас партнерів - Азербайджан та Вірменію - припинити бойові дії, відмовитися від застосування зброї і знайти способи мирного врегулювання ситуації, у тому числі в рамках Мінської групи ОБСЄ. Підтверджуємо готовність надати будь-яку необхідну допомогу у просуванні діалогу сторін у цьому та інших прийнятних для них форматах", - йдеться в заяві.

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Зазначимо, над врегулюванням конфлікту в Нагірному Карабасі з 1990-х років працює Мінська група ОБСЄ. Її співголовами є Росія, Франція та США. Також до складу групи входять Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, а також Вірменія та Азербайджан.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Вірменія повинна піти з Нагірного Карабаху, а окупації цього регіону треба покласти край.

Зазначимо, сьогодні російський депутата Руслан Бальбек запропонував зробити окупований Крим майданчиком для переговорів між Вірменією і Азербайджаном.

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