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Білорусь поставляє озброєння "для потреб Росії", - прем'єр-міністр

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Середа 25 травня 2022 14:51
Білорусь поставляє озброєння "для потреб Росії", - прем'єр-міністр Фото: Роман Головченко, прем'єр-міністр Білорусі (belarus.by)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі зізналися у тому, що її зброє є затребуваною “для потреб Росії”. Країни мають спільні програми, над якими сьогодні інтенсивно працюють.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами прем'єр-міністра Романа Головченка, Білорусь має труднощі з експортом продукції через санкції Заходу.

"Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використали західні комплектуючі. А ось ВПК Білорусії не перший рік під санкціями", - заявив прем’єр.

Як він відзначив, його країна зайнялась імпортозаміщенням, а також зміцнення зв’язків з російськими виробниками.

"І, звичайно, зброя зараз дуже затребувана не тільки для внутрішніх потреб республіки, а й для Російської Федерації. Ми маємо спільні програми”, - додав Головченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак, ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.

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