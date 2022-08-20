Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты: подробности от ГУР

Специалисты ВС Беларуси помогают россиянам с ремонтом боевой авиации для ее последующего применения в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.
пециалисты ВС Беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и консервации для последующего применения в войне против Украины", - пояснили в ГУР.
Напомним, лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.
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