Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты: подробности от ГУР

Специалисты ВС Беларуси помогают россиянам с ремонтом боевой авиации для ее последующего применения в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

пециалисты ВС Беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и консервации для последующего применения в войне против Украины", - пояснили в ГУР.

основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.

Напомним, лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.

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