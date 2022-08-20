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Білорусь допомагає Росії ремонтувати бойові літаки: подробиці від ГУР

Фото: Білорусь допомагає Росії ремонтувати бойові літаки (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Фахівці ЗС Білорусі допомагають росіянам з ремонтом бойової авіації для її подальшого застосування у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

здебільшого роботи проводяться на літаках типу МіГ-29 та їх модифікаціях.

пеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи по їх зняттю зі зберігання та консервації для подальшого застосування у війні проти України", - пояснили в ГУР.

Нагадаємо, лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. Він також заявив, що Білорусь нібито не буде обстрілювати українські міста.

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