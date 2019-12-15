Беларусь получит срочный кредит от Китая

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко издал указ о получении срочного кредита от Китая до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Так, в 2019 году Беларусь получит от Пекина кредит на сумму около 501 млн долларов. Минск берет китайский кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержки своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию торговли с Китаем.

Отмечается, что Лукашенко поручил белорусскому Министерстве финансов подписать соглашение с Шанхайской филиалом Банка развития Китая на получение кредита. Кредит будет предоставлен на 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Молдовы рассматривает возможность получение кредита от Российской Федерации, если отношения с Евросоюзом и Международным валютным фондом нарушатся. В молдовском правительстве отметили, что Москва пообещала предоставить кредит на 500 млн долларов.

Также РБК-Украина писало, что 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования должна быть утверждена советом директоров МВФ.