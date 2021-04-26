Беларусь не планирует закрывать посольства в странах ЕС и Украине
Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине. Сокращения будет в тех странах, с которыми у Минска небольшой товарооборот.
"Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее", - подчеркнул Макей.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что МИД готов иметь нормальные отношения со всеми партнёрами, в том числе и представителями коллективного Запада.
"Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надёжных союзников в других регионах. Россия остается нашим основным, естественно, союзником и партнером. И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления", - сказал он.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. По его словам, Украина упала, а вот Беларусь еще держится.
Ранее эстонская разведка заявила, что нападение российской армии на Украину и страны Балтии из территории Беларуси становится все более реальным из-за превращения этого союзного Кремлю государства фактически на еще один военный округ РФ.