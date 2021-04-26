Беларусь не планирует закрывать посольства в странах ЕС и Украине

Беларусь не планирует закрывать посольства в европейских странах и Украине. Сокращения будет в тех странах, с которыми у Минска небольшой товарооборот.

Он отметил, что министерство понимает, что "однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть".

"Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно держать посольства в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается, как было сказано, европейских стран, Украины и так далее", - подчеркнул Макей.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что МИД готов иметь нормальные отношения со всеми партнёрами, в том числе и представителями коллективного Запада.

"Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надёжных союзников в других регионах. Россия остается нашим основным, естественно, союзником и партнером. И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления", - сказал он.