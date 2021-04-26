Білорусь не планує закривати посольства в країнах ЄС та Україні
Білорусь не планує закривати посольства в європейських країнах і Україні. Скорочення буде в тих країнах, з якими у Мінська невеликий товарообіг.
"Скорочуємо ми посольства там, де нам вже невигідно тримати посольства в силу малого товарообігу, низького експорту в ту чи іншу країну. Тому ми в декількох країнах скоротимо наші посольства. Але це не стосується, як було сказано, європейських країн, України і так далі", - підкреслив Макей.
Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що МЗС готове мати нормальні відносини з усіма партнерами, в тому числі і представниками колективного заходу.
"Але якщо хтось не хоче цього, то ми змушені шукати більш надійних союзників в інших регіонах. Росія залишається нашим основним, природно, союзником і партнером. І навіть якщо ми говоримо про багатовекторність, то це не означає, що ми відходимо від східного напрямку", - сказав він.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. За його словами, Україна впала, а ось Білорусь ще тримається.
Раніше естонська розвідка заявила, що напад російської армії на Україну і країни Балтії з території Білорусі стає все більш реальним через перетворення цієї союзної Кремлю держави фактично на ще один військовий округ РФ.