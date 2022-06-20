Беларусь планирует возобновить сотрудничество по контролю за вооружением
Фото: Беларусь планирует возобновить сотрудничество по контролю за вооружением (Getty Images)
Беларусь заявило о возобновлении верификационной деятельности в сфере контроля за вооружением. Отправило сообщение всем странам ОБСЕ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-каналу Министерства обороны Беларуси.
"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в сфере контроля за вооружениями", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что сообщение о возобновлении верификационной деятельности было отправлено всем странам ОБСЕ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.