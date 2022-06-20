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Беларусь планирует возобновить сотрудничество по контролю за вооружением

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Понедельник 20 июня 2022 12:13
Беларусь планирует возобновить сотрудничество по контролю за вооружением Фото: Беларусь планирует возобновить сотрудничество по контролю за вооружением (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь заявило о возобновлении верификационной деятельности в сфере контроля за вооружением. Отправило сообщение всем странам ОБСЕ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-каналу Министерства обороны Беларуси.

"С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в сфере контроля за вооружениями", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сообщение о возобновлении верификационной деятельности было отправлено всем странам ОБСЕ.

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