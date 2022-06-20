Білорусь планує відновити співпрацю з контролю за озброєнням
Фото: Білорусь планує відновити співпрацю з контролю за озброєнням (Getty Images)
Білорусь заявило про відновлення верифікаційної діяльності у сфері контролю за озброєнням. Надіслало повідомлення усім країнам ОБСЄ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Міністерства оборони Білорусі.
"С 20 червня Республіка Білорусь відновлює верифікаційну діяльність у рамках чинних міжнародних договорів у сфері контролю за озброєннями", - пише пресслужба.
Зазначається, що повідомлення про відновлення верифікаційної діяльності було надіслано усім країнам ОБСЄ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.