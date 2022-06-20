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Білорусь планує відновити співпрацю з контролю за озброєнням

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Понеділок 20 червня 2022 12:13
Білорусь планує відновити співпрацю з контролю за озброєнням Фото: Білорусь планує відновити співпрацю з контролю за озброєнням (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь заявило про відновлення верифікаційної діяльності у сфері контролю за озброєнням. Надіслало повідомлення усім країнам ОБСЄ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Міністерства оборони Білорусі.

"С 20 червня Республіка Білорусь відновлює верифікаційну діяльність у рамках чинних міжнародних договорів у сфері контролю за озброєннями", - пише пресслужба.

Зазначається, що повідомлення про відновлення верифікаційної діяльності було надіслано усім країнам ОБСЄ.

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Білорусь ОБСЄ
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