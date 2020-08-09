В Білорусь перед виборами не пустили 170 осіб, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Дехто намагався проїхати за фальшивими документами

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що в країну за підробленими документами намагалися в'їхати 170 громадян. Він зазначив, що на російсько-білоруському кордоні також було посилено контроль "у зв'язку з останніми подіями".

Про це повідомляє Belta.

Лукашенко додав, що на кордоні Росії і Білорусі також були люди, яких не пустили в країну.

"Або фальшиві візи показували, або взагалі не могли пояснити, чого їдуть. Тому на кордоні контроль дуже серйозний", - розповів він.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом білоруські силовики затримали понад 30 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які нібито приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами.

Зазначимо, жуналістів Ромалійську, Гребенюка і Баранюка напередодні затримали білоруські правоохоронці, журналісти висвітлювали опозиційні мітинги в Білорусі, причиною затримання стала відсутність акредитації журналістів.

Пізніше у Білорусі повідомили, що депортують затриманих журналістів в Україну.