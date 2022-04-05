Беларусь перебрасывает подразделения к границе Украины. Вероятно, это ротация, - Генштаб

На Северском направлении сейчас продолжается вывоз железной дорогой и военно-транспортными самолетами военной техники армии России с территории Беларуси. Также выявлено, что Беларусь перебрасывает подразделения к границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Отмечается, что не исключается проведение ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы Беларуси.

Сообщается, что зафиксировано перемещение отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в направлении государственной границы Украины.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской и Запорожской областях оккупанты незаконно задерживают местных жителей.

Также мы писали, что украинские десантники сбили еще один российский вертолет Ка-52.

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