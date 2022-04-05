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Білорусь перекидає підрозділи до кордону України. Ймовірно, це ротація, - Генштаб

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Вівторок 05 квітня 2022 19:30
Білорусь перекидає підрозділи до кордону України. Ймовірно, це ротація, - Генштаб Білорусь перекидає підрозділи до кордону України (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

На Сіверському напрямку наразі триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки армії Росії з території Білорусі. Також виявлено, що Білорусь перекидає підрозділи до кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що зафіксовано переміщення окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в напрямку державного кордону України.

Зазначається, що не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській та Запорізькій областях окупанти незаконно затримують місцевих жителів.

Також ми писали, що українські десантники збили ще один російський вертоліт Ка-52.

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