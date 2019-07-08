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Беларусь ответила на инициативу Зеленского о новом формате переговоров

Новости » Политика    08.07.2019 - 15:58
Беларусь ответила на инициативу Зеленского о новом формате переговоров
Фото: Владимир Макей (mfa.gov.by)

Минск готов принять переговоры по Украине в любом формате

Беларусь готова по инициативе президента Украины Владимира Зеленского предоставить площадку для переговоров в новом формате. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает местное издание Sputnik

По его словам, Беларусь готова обеспечить встречу, посвященную урегулированию ситуации на Донбассе, с участием Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки и Германии. 

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - заявил Макей. 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа.

Отметим, Россия пока не готова ответить на приглашение Зеленского к переговорам в таком формате. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль рассмотрит это предложение.

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