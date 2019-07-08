Білорусь відповіла на ініціативу Зеленського про новий формат переговорів

Фото: Володимир Макей (mfa.gov.by)

Мінськ готовий прийняти переговори по Україні в будь-якому форматі

Білорусь готова за ініціативою президента України Володимира Зеленського надати майданчик для переговорів у новому форматі. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає місцеве видання Sputnik.

За його словами, Білорусь готова забезпечити зустріч, присвячену врегулюванню ситуації на Донбасі, з участю Великобританії, Франції, Сполучених Штатів Америки та Німеччини.

"Мінськ не просто готовий. Керівництво Білорусі завжди говорило про те, що ми готові зробити все для якнайшвидшого повернення світу на українську землю. І те, що прозвучало сьогодні з вуст президента України Зеленського, ми можемо тільки вітати", - заявив Макей.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, Росія поки не готова відповісти на запрошення Зеленського до переговорів у такому форматі. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль розгляне цю пропозицію.