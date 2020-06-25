Беларусь отказалась выдать Украине банкира, связанного с Януковичем

банкира из окружения Януковича, бывшего председателя правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко. Его подозревают

Об этом сообщает Радио Свобода.

В одном из решений украинского суда отмечается, что Беларусь предоставила ему статус беженца из-за того, что в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Позднее по этой причине Интерпол исключил Виктора Братко из международного розыска.

Сейчас суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет. Его же адвокаты не рассказывают, где именно он живет и чем занимается в Беларуси.

Отметим, по версии следствия, Виктор Братко продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были переданы в залог банку. Продажу он совершил за день до того, как в банке была введена временная администрация. В рамках уголовного дела все его движимое и недвижимое имущество было арестовано.

Сам банк "Киевская Русь" часто связывали с главой "Нафтогаза" при Януковиче Евгении Бакулине и тогдашним министром энергетики Юрием Бойко. Банк активно наращивал активы при президентстве Януковича, а впоследствии выяснилось, что в нем были зарегистрированы все счета "Нафтогаза".

следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Ранее Виктора Януковича вызвали на допрос в ГБР по делу Владимира Заманы.