Білорусь відмовилася видати Україні банкіра, пов'язаного з Януковичем

банкіра з оточення Януковича, колишнього голови правління банку "Київська Русь" Віктора Братка. Його підозрюють

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В одному з рішень українського суду наголошується, що Білорусь надала йому статус біженця через те, що в Україні його нібито переслідують з політичних мотивів. Пізніше з цієї причини Інтерпол виключив Братка з міжнародного розшуку.

Зараз суд зобов'язав наслідок завершити розслідування проти Братко, яке триває вже більше 4 років. Його адвокати не розповідають, де саме він живе і чим займається в Білорусі.

Нагадаємо, за версією слідства, Віктор Братко продав два офісні будівлі в Києві та Львові, які були передані в заставу банку. Продаж він зробив за день до того, як в банку була введена тимчасова адміністрація. В рамках кримінальної справи все його рухоме і нерухоме майно було арештоване.

Сам банк "Київська Русь" часто пов'язували з головою "Нафтогазу" при Януковичі Євгену Бакуліну та тодішнім міністром енергетики Юрієм Бойко. Банк активно нарощував активи при президентстві Януковича, а згодом з'ясувалося, що в ньому були зареєстровані всі рахунки "Нафтогазу".

слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у держзраді колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.

Раніше Віктора Януковича викликали на допит в ДБР у справі Володимира Замани.