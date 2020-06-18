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Януковича снова вызывают на допрос в ГБР

Новости » Общество     18.06.2020 - 21:57
Януковича снова вызывают на допрос в ГБР
Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Виктора Януковича вызывают на допрос по делу Владимира Заманы

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Виктора Януковича к следователю. Он должен к нему явится 23 июня.

Об этом сообщает ГБР.

Бывшего президента вызвали в ГБР для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве о совершении правонарушений военнослужащими.

Также уточняется, что следственные действия будут проходить в уголовном производстве №62019000000000046. Отметим, что производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Напомним, ранее ГБР вызывало Януковича на допрос на 9 июля.

Отметим, что в мае 2019 года суд отпустил Замана из-под стражи.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЯнуковичГБР
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