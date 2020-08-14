Білорусь звільнила трьох затриманих українців, ведуться переговори про ще одного

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Ведуться перемовини задля звільнення Романа Шишка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні в Білорусі були звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина. Наразі ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця - Романа Шишка.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Українці були затримали 12 серпня. Президент заявив, що вони не порушували жодних законів Білорусі і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події.

"Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина...Також нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста", - написав Зеленський.

Зазначимо, в МЗС повідомляли, що звільнені українці Костянтин Реуцький і Євген Васильєв уже на території посольства України в Білорусі.

Тим часом, в Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни.