В Беларуси объявили первый смертный приговор в новом году

В Беларуси впервые в 2021 году вынесли смертный приговор. К смертной казни в Слуцке приговорили Виктора Скрундзика.

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

Соответствующее решение Минский областной суд Слуцка вынес 15 января. Скрундзика и трех его сообщников признали виновными в убийстве двух пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Двое сообщников получили 22 и 18 лет колоний строгого режима, еще один - год испарительных работ с выплатой 10% заработной платы.

Скрундзик был впервые приговорен к смертной казни еще в прошлом году. Однако осенью Верховный суд отменил данное решение и вернул дело на новое рассмотрение.

При этом правозащитники отметили, что в Беларуси смертный приговор редко выносится, если коллегия Верховного суда отменяет предыдущий приговор.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщал, что в Беларуси смертную казнь могут отменить только через референдум.

Также РБК-Украина писало, что в Казахстане начали процесс отмены смертной казни. Протокол об отмене смертных приговоров Казахстан подписал еще в конце сентября 2020 года.